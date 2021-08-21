В Минобороны рекомендовали НАТО «не беспокоить русского медведя»

Совместные военные учения России и Белоруссии «Запад-2021», которые состоятся в сентябре, продемонстрируют НАТО, что альянсу не следует «беспокоить русского медведя». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил замминистра обороны России Андрей Картаполов.

«Полагаю, что в ходе учений «Запад-2021» мы еще раз попытаемся нашим партнерам показать, что не нужно этого делать, не нужно беспокоить русского медведя», — указал он.

Картаполов добавил, что учения «Запад-2021» покажут Западу, что наращивание военных мощностей рядом с Калининградской областью является бесперспективным. По словам представителя оборонного ведомства, НАТО пытается пригрозить России намеком на существование «проекции военного блока для калининградского анклава».

«Мы готовы к этим намекам и ясно им это дали понять», — заключил Картаполов.

Совместные учения «Запад-2021» пройдут 10-19 сентября на территории двух стран. В конце июля российские военные прибыли в Брест в рамках подготовки к учениям.