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Шойгу лично провел Т-80 по трассе «Танкового биатлона»

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Министр обороны России Сергей Шойгу перед стартом «Армейских международных игр - 2021» лично опробовал трассу «Танковый биатлон», проехав по ней на танке Т-80. Об этом журналистам сообщили в Минобороны, передает РИА «Новости».

По данным министерства, Шойгу высоко оценил полигон в Алабине и пожелал успеха в соревнованиях российским экипажам боевых машин.

Конкурс Армейских международных игр «Танковый биатлон» в 2021 году пройдет на полигоне Алабино с 22 августа по 4 сентября, в нем примут участие команды более чем из 20 стран.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны намерено подписать с оборонными предприятиями 45 государственных контрактов на общую сумму в размере 500 млрд рублей в ходе предстоящего форума «Армия-2021». Будут подписаны контракты на поставку робототехнических комплексов «Уран-14», систем дистанционного минирования, артиллерийских систем и тяжелых огнеметных систем.

Также планируется подписать контракты на поставку робототехнических комплексов «Уран-14», систем дистанционного минирования, артиллерийских систем и тяжелых огнеметных систем.

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