В Астраханской области упал истребитель Миг-29

Военный самолет Миг-29 потерпел крушение во время тренировочного полета в Астраханской области, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного военного округа.

Отмечается, что полет был плановый. В результате крушения погиб пилот воздушного судна.

«Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта», — сообщили в военном ведомстве.

К месту крушения направлена комиссия Главного командования Воздушно-космических сил России, отметили в пресс-службе ЮВО.

17 августа в ходе испытаний в Кубинке разбился опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В. Пилоты до последнего момента пытались отвести его от домов.

Позднее появилось видео, на котором Ил-112В снижается, после чего у него загорается один из двигателей. В конце видео самолет, перевернувшись в воздухе и предположительно потеряв управление, падает в поле носом вниз.

Некоторые эксперты полагают, что отказ системы флюгирования винтов двигателей не позволил пилотам посадить самолет. Перед крушением экипаж воздушного судна доложил о возгорании правого двигателя. В качестве версий крушения самолета рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотов.