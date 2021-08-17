Появилось видео, как талибы* отдыхают после захвата Афганистана

После того, как власть в Афганистане была захвачена боевиками «Талибана (организация запрещена в России)», они решили отдохнуть. Кадры с их развлечениями были сняты на видео, сообщает Life Shot в Telegram.

В ролике видно, как участники движения прыгают на батуте, катаются на карусели, машинках и тренируются в спортзале. Отдых происходил в Кабульском парке аттракционов

Ранее боевики «Талибана» объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана и провозгласили «Исламский эмират Афганистан». Президент республики Ашраф Гани и его ближнее окружение покинули страну. В настоящий момент проходит эвакуация дипломатических миссий и иностранных граждан, которая затруднена массовым скоплением в аэропорту афганских граждан, желающих уехать.

За короткий срок боевикам удалось установить полный контроль над афганской столицей. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Также Соединенные Штаты сняли с себя и «Талибана» ответственность за хаос в аэропорту Кабула. Тысячи людей укрывались в аэропорту, пытаясь выбраться из страны.