Байден пригрозил Талибану** военным ответом

Президент США Джо Байден пригрозил движению «Талибан (организация запрещена в России)»* военным ответом, передает пресс-служба Белого дома.

В заявление американского лидера отмечается, что «любые действия» со стороны талибов на территории исламской республики, которые поставят под угрозу американский персонал или миссию Соединенных Штатов, «будут встречены быстрым и решительным военным ответом» Вашингтона.

Как отметил политик, об этом представителям талибов было сообщено на переговорах в Дохе.

Байден также поручил американскому госсекретарю Энтони Блинкену поддерживать президента Афганистана Ашрафа Гани и других афганских лидеров «в их стремлении предотвратить дальнейшее кровопролитие и добиться политического урегулирования» в стране.

На этой неделе официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что США начали перебрасывать дополнительные войска в Кабул.

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» на фоне вывода из страны военного контингента США, который находился там с 2001 года. В прошлом году США и «Талибан» подписали соглашение о перемирии — в рамках договоренностей американские войска должны покинуть Афганистан к 11 сентября.