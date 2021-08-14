В ВКС России появятся женские экипажи

Замкомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ по военно-политической работе генерал-майор Александр Максимцев заявил, что в ВКС разрабатывают методологию применения женских экипажей в современных военных авиационных частях. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Служить девушки-летчицы гарантированно будут. Сейчас мы разрабатываем методологию их дальнейшего предназначения в войсках. Подход к каждой будет индивидуальным, в соответствии с их профессиональными навыками», — подчеркнул Максимцев.

Он добавил, что на сегодняшний день в ВКС нет системного опыта по применению женских экипажей, это новое направление работы.

При этом курсантки обучаются в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков по специальностям военно-транспортная, дальняя, штурмовая и истребительная авиация.

Ранее стало известно, что серийные ракеты для зенитных ракетных систем С-500 «Прометей» поступят в ВКС в 2022 году. Отмечается, что в настоящее время идут государственные испытания ракеты. Утверждается, что их планируют провести до конца этого года.