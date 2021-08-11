СМИ: в России началось серийное производство ракет для С-500

Серийные ракеты для зенитных ракетных систем С-500 «Прометей» поступят в Воздушно-космические силы (ВКС) в 2022 году, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В соответствии с заключенным в конце 2020 года контрактом между Минобороны РФ и концерном «Алмаз-Антей», идет изготовление серийных ракет», — сказал источник.

Другой источник рассказал агентству, что в настоящее время идут государственные испытания С-500, проводимые на одном из полигонов «на юге России». По его словам, их планируют провести до конца года.

20 июля на полигоне Капустин Яр прошли испытательные боевые стрельбы С-500 по скоростной баллистической цели. Испытания подтвердили заданные тактико-технические характеристики и высокую надежность военной техники ПВО России.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что испытания ЗРК «Прометей» должны скоро закончиться, и они поступят на вооружение российской армии. По его словам, сейчас около 70% зенитных ракетных полков пользуются современными системами С-400, и «на очереди» поставка в войска С-500.

Ожидается, что новейшие российские зенитно-ракетные системы в первую очередь поступят на вооружение частей ПВО, которые охраняют воздушное пространство над Москвой.