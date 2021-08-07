В ЛНР заявили, что ВСУ заставляет мирных граждан рыть окопы за нарушения

В Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что одна из бригад ВСУ заставляет задержанных полицией мирных граждан рыть окопы на передовой, сообщает Луганский информационный центр.

«По причине нехватки личного состава комбригом [полковником Анатолием] Мишанчуком по договоренности с руководством полиции Новоайдарского района для рытья окопов привлекаются гражданские лица, ранее задержанные сотрудниками полиции за незначительные нарушения», — цитирует центр официального представителя Народной милиции Ивана Филипоненко.

По его словам, так военнослужащие 34-го батальона 57-й бригады проводят инженерные работы по оборудованию новых позиций на передовой недалеко от поселка городского типа Трехизбенка.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский предложил жителям Донбасса переехать в Россию, сравнив ситуацию в ЛНР и ДНР с Берлинской стеной.

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