Украина предъявила обвинения двум российским военачальникам

Офис генерального прокурора Украины предъявил двум российским военачальникам обвинения в связи с их якобы причастностью к конфликту в Донбассе, говорится в сообщении украинского ведомства.

Там уточнили, что речь идет о первом заместителе главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РФ и начальнике Центрального командного пункта Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. При этом офис генпрокурора Украины не привел имена российских военачальников, против которых Киев выдвигает обвинения.

«Решается вопрос об объявлении указанных лиц в розыск. Досудебное расследование осуществляется главным следственным управлением СБУ [Службы безопасности Украины]», — уточняется в сообщении украинской генпрокуратуры.

Ранее Служба безопасности Украины вызвала главу Минобороны РФ Сергея Шойгу в Мариуполь для «вручения письменного подозрения» и проведения следственных действий из-за «создания непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований».