ФСБ рассекретила список ответственных за геноцид жителей Карелии во время ВОВ

Управление ФСБ по Карелии рассекретило архивные документы, согласно которым десятки высокопоставленных финских военных преступников ответственны за геноцид жителей Карелии на территориях, оккупированных войсками Финляндии во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в рассекреченные документы входит список, составленный в КГБ СССР в 1958 году — туда вошли 54 человека. Среди них — члены правительства Финляндии того времени: министр обороны Карл-Рудольф Валден, глава МИД Рольф Виттинг, министр внутренних дел Тойво Хорелли и министр юстиции Оскари Лехтонен.

В списке также оказалась Фанни Луукконнен, глава финской женской военной организации «Лотта Свярд», а также председатель союза «Братьев по оружию» Пааво Талвела., который сыграл ведущую роль в финском наступлении в Восточной Карелии.

В лагерях, согласно архивным данным, в лагерях содержались преимущественно русские, белорусы и украинцы.

Также рассекречены протоколы допросов свидетелей из числа бывших узников финских концлагерей. Они сообщали об убийствах детей и подростков и «невыносимых условиях» в лагерях — в результате этого умирали и взрослые, и дети.

В 1941–1944 годах финская армия оккупировала восточную Карелию — там был установлен режим террора, направленный против нефинноязычного населения территории. Всего в оккупированной Карелии действовало 13 финских концлагерей.

Ранее сообщалось, что в Карелии откроется имитация концлагеря времен ВОВ для школьников.