Талибы* понесли тяжелые потери в ночных боях в провинции Гильменд

Боевики движения «Талибан (организация запрещена в России)»* (движение запрещено в России) понесли тяжелые потери в ходе ночных боев в провинции Гильменд в Афганистане, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр 215-ого корпуса афганской национальной армии «Майванд».

«Силы обороны и безопасности продолжают операции по зачистке и реагированию на атаки противника в различных частях Лашкаргаха. В результате операции и авиаудара 51 террорист, в том числе два их командира, были убиты, еще 49 ранены», — заявили афганские военные.

Уточняется, что авиаудары по боевикам будут продолжены днем.

Событие произошло на фоне боев за Лашкаргах, столицу провинции Гильменд. Боестолкновения происходят в черте города.

«Боевые действия происходят в городе Лашкаргах в центре провинции Гельменд. Наша больница переполнена. На данный момент открыто четыре дополнительных помещения», — рассказали представители итальянского неправительственного медицинского центра «Emergency-ngo», который работает в городе.

Ранее талибы* вновь напали на офис ООН в Афганистане.