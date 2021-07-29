В Кремле прокомментировали начавшиеся в Грузии учения с военными НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал начавшиеся в Грузии учения Agile Spirit с военными стран — членов НАТО и ряда других стран.

«Это предмет для отслеживания с нашей стороны. Это обязывает нас принимать меры для обеспечения нашей безопасности, это то, о чем неоднократно говорили и президент, и Министерство обороны», — сказал представитель Кремля.

Песков также оценил участие Азербайджана в маневрах.

«Азербайджан — это суверенное государство, мы дорожим нашими отношениями, это партнерские отношения, имеется общая политическая воля для развития. Главное, чтобы сценарий подобных учений не подразумевал завуалированные действия в нашу сторону, сценарий учений верстается в НАТО, а альянс не скрывает, кто является главным противником для них», — подчеркнул пресс-секретарь.

В Грузии 27 июля начались международные многонациональные военные учения Agile Spirit с участием государств — членов НАТО и их партнеров. По данным Минобороны республики, в маневрах в общей сложности будет задействовано более 2,5 тыс. военных из 15 стран. Учения продлятся до 6 августа.

Ранее сообщалось, что в Совбезе заявили, что Запад пытается испортить связи России и стран СНГ.