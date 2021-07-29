Азербайджан заявил, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня

Минобороны Азербайджана обвинило Армению в том, что она нарушила соглашение о прекращении огня на границе. Об этом сообщает РИА «Новости».

В военном ведомстве заявили, что 29 июля с 2.45 до 3.40 армянские военные обстреляли позиции азербайджанских военнослужащих, находящиеся в направлении села Зяйлик Кельбаджарского района. Согласно заявлению министерства, в сторону позиций Вооруженных сил Азербайджана были закинуты 10-12 ручных гранат Ф-1.

20 июля Минобороны Азербайджана заявило о ранении младшего офицера в результате обстрела вооруженными силами Армении на нахичеванском направлении азербайджано-армянской границы.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября 2020 года.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.