На Украине сменился глава Вооруженных сил

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак уходит в отставку. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-секретаря украинского президента Сергея Никифорова.

По его словам, это решение принял глава государства Владимир Зеленский. При этом Никифоров уточнил, что лидер Украины не сомневается в патриотизме, верности в присяге и профессиональности Хомчака.

«Но президент хочет видеть синергию между министерством обороны и вооруженными силами Украины. Такой синергии, к сожалению, мы не видим, наоборот конфликты», — подчеркнул пресс-секретарь.

Преемником Хомчака станет командующий оперативного командования «Север» Валерий Залужный, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что МВД Украины после ухода Авакова разделят на несколько ведомств.

13 июня глава МВД Украины Арсен Аваков, занимавший пост с 2014 года, написал заявление об отставке. Его решение поддержала Верховная рада 15 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул кандидатом на должность главы МВД Украины главу комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. 16 июля Монастырский был утвержден на пост главы министерства.