Первый запуск гиперзвукового «Циркона» с подводной лодки может быть выполнен в августе

Первый испытательный запуск гиперзвукового «Циркона» с атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 885 «Северодвинск» Северного флота может быть выполнен в августе, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

«Первый испытательный пуск «Циркона» с подводного носителя — АПЛ «Северодвинск» — в рамках летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) может быть выполнен ориентировочно в августе», — указано в сообщении.

Ранее фрегат «Адмирал Горшков» Северного флота успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон».

Данная стрельба стала первым пуском ракет «Циркон» в текущем году и четвертым пуском за все время с корабля «Адмирал Горшков».

«Циркон» является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой морского базирования, скорость ее полета достигает порядка девяти скоростей звука, максимальная дальность стрельбы — до 1 тыс. км.

Комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-Морского Флота России