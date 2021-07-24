На «наземном авианосце» в Крыму впервые подготовят летчиков двух авиаполков

Наземный испытательный тренировочный комплекс «НИТКА» в Крыму впервые будет использован для подготовки палубных летчиков сразу двух авиаполков морской авиации Северного флота, сообщил ТАСС источник в ОПК.

«Существующими планами предусматривается, что сначала в августе на комплексе НИТКА потренируются пилоты из 279-го отдельного корабельного истребительного авиаполка (ОКИАП), затем к ним присоединятся или их сменят пилоты 100-го ОКИАП», — уточнил он.

На вооружении 279-го авиаполка — самолеты Су-33 и Су-25УТГ, на вооружении 100-го — МиГ-29К/КУБ.

Саки — военный аэродром первого класса в Крыму, на котором находится учебно-тренировочный комплекс «Нитка» для подготовки летного состава палубной авиации. Комплексы предназначены для отработки взлета и посадки самолетов.

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