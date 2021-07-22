Российский Су-27 сопроводил над Балтийским морем многоцелевой истребитель ВВС Германии

В Минобороны России заявили, что российский истребитель Су-27 поднимался в воздух 22 июля для сопровождения германского многоцелевого истребителя FGR.4 «Тайфун» над Балтийским морем около российских границ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной (НЦУО) Российской Федерации (входит в состав ведомства).

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», — отметили в НЦУО.

В Центре добавили, что после разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения госграницы допущено не было.

По данным НЦУО, полет российского истребителя проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее стало известно, что российский истребитель МиГ-31 поднимался над акваторией Тихого океана для того, чтобы сопроводить самолет патрульной авиации Р-8А «Посейдон». Лайнер принадлежит Военно-морским силам Соединенных Штатов.