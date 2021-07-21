Британия проведет учения из-за возможного размещения ракет в Калининградской области

Великобритания проведет учения военно-воздушных сил (ВВС) из-за возможного размещения крылатых ракет в Калининградской области, сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на начальник штаба ВВС Великобритании Майкла Уигстона.

«Мы будем учиться рассредоточению», — заявил Уигстон.

Глава британских ВВС отметил, что в случае возможного размещения крылатых ракет в Калининградской области, Великобритания попадает в радиус гарантированного поражения.

Учения британских ВВС будут нацелены на обучение пилотов тому, как садиться на гражданские аэродромы или автотрассы.

Ранее в США заявили, что хотят построить секретные шпионские базы для отслеживания спутников России и Китая.

Космические силы страны изучают объекты в Шотландии и на юге Англии для установки слежения, а также объекты в Техасе и Австралии.