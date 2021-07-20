Мантуров: новейший российский истребитель составит конкуренцию американскому F-35A

Новейший легкий истребитель пятого поколения Checkmate способен составить конкуренцию американскому F-35A Lightning II и шведскому JAS-39 Gripen. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе авиасалона «МАКС-2021», сообщает ТАСС.

«Мы должны вернуться в когорту стран, которая продает аналогичную технику. Если брать американский аналог - это F-35, Европа - Gripen, также китайский самолет, который разрабатывался вместе с Пакистаном (JF-17 Thunder)», — сказал глава Минпромторга.

Он также сообщал, что самолет будет готов в течение четырех лет.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов пояснил, новый самолет призван стать «легкой конницей» для совершения неожиданных ходов и решения исхода партии. Он сможет бороться с любыми целями в воздухе, на воде и на суше. На основе истребителя могут создать новый ударный беспилотник. Специально для него создали систему логистической поддержки «Матрешка».

Летный час нового самолета будет в шесть-семь раз дешевле по сравнению с американским истребителем 5-го поколения F-35. Стоимость российской техники будет сравнима со шведским многоцелевым истребителем 4-го поколения Gripen NG.

В авиакосмическом салоне МАКС-2021 примет участие 291 зарубежная компания из 56 стран. Мероприятие проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.