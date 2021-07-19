Путин предложил разрешить высшим офицерам служить после 70 лет

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, по которому сможет продлевать предельный срок военной службы маршалов, генералов и адмиралов после достижения ими 70 лет.

Согласно Статье 49 действующего федерального закону «О воинской обязанности и военной службе», для Маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, генерал-полковника, адмирала предельный срок пребывания на службе — 65 лет.

В пояснительной записке отмечается что порой возникает необходимость продления контракта с «наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими и после достижения ими этого возраста».

Ранее сообщалось, что для военных РФ создадут отечественные смартфоны и цифровую экосистему.