Свыше 800 млрд рублей выделят на развитие беспилотников в России

Для развития беспилотных видов транспорта и подготовки соответствующей инфраструктуры в России потребуется свыше 800 млрд рублей. При этом 348 млрд будет выделено из внебюджетных средств, пишут «Известия», ссылаясь на проект паспорта федерального проекта «Инфраструктура беспилотных и подключенных транспортных средств», разработанного Министерством транспорта России.

Согласно документу, в стране будет развиваться автоматизированный авто-, железнодорожный, водный и воздушный транспорт.

Как сообщается, федеральный проект состоит из пяти блоков. Первый из них предусматривает обеспечение инфраструктуры для автомобильных объектов, он затронет часть федеральных дорог, включая ЦКАД, дорогу Москва–Санкт-Петербург и М12.

Второй блок предполагает создание инфраструктуры для беспилотного и подключенного железнодорожного транспорта. Больше всего средств понадобится для организации движения поездов без участия машиниста на Московском центральном кольце (МЦК) и полигонах транспортного коридора Запад–Восток. На данные цели нужно направить 94 млрд рублей в период с 2024 по 2030 год.

Третий блок направлен на инфраструктуру авиационного транспорта, а четвертый — на условия, направленные на реализацию перевозок беспилотным водным транспортом.

Пятый блок посвящен разработке правовых норм и стандартов, которые призваны обеспечить безопасность беспилотных перевозок и сделать их легальными и эффективными.

Всего на федпроект планируют потратить 839 млрд рублей до 2030 года. Более 490 из них будут взяты из федеральной казны, а 348 млрд — из внебюджетных источников, сообщает издание.

«В качестве приоритетной модели реализации инициатив, связанных с развитием беспилотных транспортных средств, рассматривается государственно-частное партнерство. При этом предполагается, что объемы финансовых вложений со стороны государства будут не меньше, чем объемы привлекаемых внебюджетных средств», — заявили в Минтрансе.