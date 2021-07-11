Пентагон призвал правительство Афганистана защитить страну от талибов*

Соединенные Штаты призывают руководство Афганистана использовать свои возможности для того, чтобы защитить свою страну от радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Мы, разумеется, с глубокой обеспокоенностью наблюдаем за ухудшением ситуации в сфере безопасности, ростом насилия, которое находится на очень высоком уровне, и наступлением «Талибана» в Афганистане. Мы знаем об этом», — сказал он.

По словам Кирби, США активно взаимодействуют с афганской стороной с тем, чтобы побудить их использовать имеющиеся возможности.

«Самое время, чтобы они активизировались и сделали именно это», — указал пресс-секретарь Пентагона.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками «Талибана», которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США.

«Талибан» признан террористической организацией и запрещен в России по решению Верховного суда от 14 февраля 2003 года. Решение было принято на основании материалов ФСБ по представлению Генпрокуратуры. При этом с 2018 года представители этого движения несколько раз принимали участие в переговорах в Москве по урегулированию конфликта в Афганистане.

Ранее представители радикального афганского движения «Талибан» на переговорах в Москве заверили российских дипломатов, что их группировка не намерена нарушать границы стран Центральной Азии.