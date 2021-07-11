Вертолеты Минобороны России помогают тушить лесные пожары в Якутии

В тушении лесных пожаров в национальном парке «Ленские столбы» в Якутии задействованы вертолеты Минобороны РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя правительства республики Дмитрия Садовникова.

«Самолет Ан-26 для искусственного вызова осадков отработал в Хангаласском и Горном районах и городе Якутске. Кроме того, работают вертолеты МЧС России», — сообщил Садовников в ходе брифинга оперативного штаба.

Согласно представленным им данным, за сутки в регионе ликвидировали 37 лесных пожаров, а в настоящее время принимаются меры по тушению еще 85. В тушении участвуют 3017 человек и 356 единиц техники. С начала суток обнаружено 19 новых очагов.

Ранее глава Министерства природы Александр Козлов обратился в Генеральную прокуратуру из-за того, что в Якутии и Иркутской области занизили данные по лесным пожарам.

Глава ведомства обратил внимание прокуроров на то, что в отчетности указанных регионов приведена недостоверная информация относительно ситуации с природными пожарами. Так, по официальным данным, в ряде лесничеств Якутии горят сотни гектаров леса, а спутниковый мониторинг показывает, что их тысячи.