Австралия вывела весь военный контингент из Афганистана

Военная кампания Австралии в Афганистане подошла к концу. Об этом заявил глава оборонного ведомства страны Питер Даттон телеканалу Sky News, сообщает ТАСС.

По его словам, за прошедшие 20 лет в стране находилось более 39 тысяч австралийских военнослужащих Австралии. В последние годы их присутствие сократили до 1,5 тысяч солдат и 80 офицеров.

«Это не означает, что мы не будем участвовать в других кампаниях с Соединенными Штатами, возможно, с участием SAS (австралийская авиадесантная служба специального назначения — прим. ред) или иных сил специального назначения, если мы посчитаем, что это отвечает нашим национальным интересам или интересам наших союзников», — заявил Даттон.

Министр также подчеркнул, что и после вывода войск Австралия останется союзником Афганистана в борьбе с терроризмом.

Ранее Кабул призвал внешних партнеров, в том числе Россию, Индию и Китай, помочь Кабулу в борьбе с терроризмом. При этом отмечалось, что внешняя помощь не должна приводить ко вмешательству во внутренние дела страны, так как мир и стабильность возможны только в случае сотрудничества «со всеми в регионе и за его пределами».

Москва, в свою очередь, призвала Вашингтон ответственно подойти к вопросу вывода своих сил из Афганистана, чтобы уход американцев негативно не отразился на сфере безопасности на афганском пространстве.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками «Талибана» (организация запрещена в России), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США.