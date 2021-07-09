Стратегические ракетоносцы вернулись с Чукотки на базу в Саратовскую область

Два стратегических самолета Ту-160 в ходе учений совершили перелет с аэродрома в столице Чукотского АО на базу в Саратовской области, сообщило Минобороны.

Маршрут перелета проходил над акваторией Северного Ледовитого океана, Восточно-Сибирского и Карского морей, в пределах границ Российской Федерации, отметили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что самолеты преодолели всего более восьми тысяч километров, в ходе перелета экипажи также выполнили попутную дозаправку топливом в воздухе.

Ранее сообщалось, что стратегические ракетоносцы Ту-95МС в Саратовской области провели в ходе учений пуски крылатых ракет.

Ту-160 является самым мощным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом, а также самым тяжелым боевым самолетом в мире, имеющим наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлетную массу.