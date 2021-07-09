Украина и НАТО отработали уничтожение «квазиреспублики» на учениях

Вооруженные силы Украины вместе с участниками учений Sea Breeze 2021 из стран НАТО отработали в Одесской области подавление выступлений, схожих с теми, что были в Донбассе в 2014 году. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Военно-морских сил (ВМС) Украины.

В пресс-службе уточнили, что в Одесской области прошла «операция по стабилизации кризисного региона».

«По легенде учений, незаконные вооруженные формирования захватили органы государственной власти и обустроили ряд лагерей, блокпостов для контроля транспортных путей, аэродромов и важных объектов инфраструктуры с целью создания квазиреспублики», — сказано в сообщении.

В ВМС отметили, что учения были спланированы с учетом опыта боевых действий в Донбассе.

В маневрах поучаствовали военные из Украины, США, Грузии и Молдавии.

Накануне стало известно, что военные Черноморского флота России провели в Крыму учения с боевыми стрельбами танков на фоне маневров Североатлантического альянса в черноморском регионе.

Многонациональные учения Sea Breeze 2021 начались 28 июня в акватории северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях Украины. Планируется, что они будут самыми масштабными за 20 лет, в них примут участие около 3 тыс. военных.