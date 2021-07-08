Байден рассказал, когда завершится военная миссия США в Афганистане

Президент США Джо Байден заявил, что военная миссия Соединенных Штатов в Афганистане завершится 31 августа. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме, передает ТАСС.

«Когда я объявил о выводе наших войск в апреле, я сказал, что мы выведем их к сентябрю. И мы на пути к тому, чтобы выполнить эту цель», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты вывели из Афганистана более 90% своего военного контингента.

В 2020 году США и движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о перемирии впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 11 сентября. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что обстановка в Афганистане обостряется в том числе из-за вывода американских войск, которые на протяжении длительного времени способствовали стабилизации в регионе.