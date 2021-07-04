Число погибших при крушении военного самолета на Филиппинах увеличилось до 31

На месте крушения военного самолета на Филиппинах обнаружено 31 тело, еще 17 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на военных.

«Мы по-прежнему надеемся, что сможем найти больше выживших», — отметил командующий Объединенной оперативной группы Сулу генерал-майор Уильям Гонсалес.

Ранее стало известно, что самолет разбился при попытке приземления на острове Холо в провинции Сулу. Авиалайнер не попал на взлетно-посадочную полосу и после крушения загорелся.

По данным генерала вооруженных сил страны Сирилито Собехана, на борту находились 85 человек. В свою очередь министр обороны Дельфин Лоренцана сообщил Reuters, что в самолете находились 92 человека, включая трех пилотов и пять других членов экипажа.