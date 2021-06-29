Баку собрал доказательства по делу о сбитом российском Ми-24 в Карабахе

Азербайджан собрал доказательства и провел экспертизы по делу о сбитом российском вертолете Ми-24 во время вооруженного конфликта с Арменией в Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Гюная Салимзаде.

Он напомнил, что после произошедшей трагедии генеральная прокуратура республики возбудила уголовное дело.

«Были проведены соответствующие экспертизы и собраны материальные доказательства, а также осуществлены иные необходимые процессуальные действия», — сказал Салимзаде.

По его словам, генпрокуратура Азербайджана обеспечит принятие законного решения по делу о катастрофе после завершения следствия.

Российский вертолет Ми-24 был сбит переносным зенитным ракетным комплексом 9 ноября при сопровождении автоколонны 102-й базы вблизи границы Армении с Нахичеванской автономной республики. Автоколонна направлялась для усиления постов российских пограничников в Сюнике. Погибли два россиянина — командир экипажа майор Юрий Ищук и 24-летний бортовой авиационный техник старший лейтенант Роман Федина. Старший лейтенант Владислав Грязин был эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования. Всех троих президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества за «мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга». Инцидент произошел на фоне эскалации боевых действий в Нагорном Карабахе.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов (Агдамский район, Кельбаджарский район, Лачинский район) в регионе Азербайджану.