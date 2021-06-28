Военный эксперт рассказал про новые ракетные комплексы С-500, «Циркон» и «Сармат»

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал про новые ракетные комплексы С-500, «Циркон» и «Сармат», которые вскоре поступят на боевое дежурство, сообщает «Лента.ру».

Новый зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей» уникален своим промежуточным положением между классическими ЗРК и комплексами противоракетной обороны, предназначенными для уничтожения межконтинентальных баллистических ракет.

«Есть высоты и скорости, которые, например, системы противовоздушной обороны не достают, а противоракетная оборона такими вещами, как говорится, не занимается. Поэтому появление такой системы было оправдано», — пояснил Леонков.

В отношении новой межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат», военный эксперт высказал мнение, что она вскоре может заменить собой Р-36М «Воевода» так как новая ракета способна нести от 10 до 15 гиперзвуковых боеголовок.

«Если мы говорим про 15-головочный вариант — это боеголовки мощностью по 450 килотонн, а если 10-головочный, то у них мощность 750 килотонн. При этом дальность поражения очень большая, что позволяет запускать ракету в любое направление, через север, юг, запад, восток — неважно, она все равно долетит до своей цели. И долетит в кратчайшие сроки», — считает Леонков.

К слову о гиперзвуковых боеголовках, военный эксперт упомянул ракетный комплекс морского базирования «Циркон».

«Для этого у нас была разработана универсальная пусковая установка. Ее сейчас устанавливают на все корабли новых проектов и на подводные лодки. Она может работать с ракетами семейства «Калибр», с ракетами «Оникс» и вот с этой гиперзвуковой ракетой «Циркон», которая по своим характеристикам, конечно же, превышает все то, что у нас есть в арсенале противокорабельного вооружения», — рассказал Леонков.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал скорую постановку на дежурство ЗРК С-500 «Прометей».