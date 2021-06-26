«Ростех» обещает подготовить новый легкий танк к производству в 2022 году

Российская государственная корпорация «Ростех» запланировала завершение государственных испытаний нового легкого танка «Спрут-СДМ1» в начале 2022 года, сообщает ТАСС.

«Завершение государственных испытаний легкого плавающего танка «Спрут-СДМ1» запланировано на начало 2022 года, после чего будет организовано его серийное производство», — рассказали в «Ростехе».

В дополнение к новому легкому танку, «Ростех» планирует запустить в производство плавающий бронетранспортер на гусеничном ходу для подразделений морской пехоты.

«В настоящее время заканчиваются предварительные испытания БТР морской пехоты БТ-3Ф, который имеет повышенную полезную нагрузку и улучшенные мореходные качества», — дополнили в «Ростехе».

Спрут-СДМ1 предназначен для подразделений Воздушно-десантных войск, так как кроме мореходности, легкий танк обладает возможностью десантироваться с воздуха.

Ранее командование ВДВ рассказало о новом оружии десантников.