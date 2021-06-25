AP: США оставят 650 военных в Афганистане после вывода войск

Соединенные Штаты оставят в Афганистане около 650 военных после завершения вывода своих войск из страны, сообщает Associated Press со ссылкой на источники из числа американских официальных лиц.

По словам источников, военнослужащие останутся в Афганистане для обеспечения безопасности дипломатов. Кроме того, Вашингтон планирует временно сохранить несколько сотен солдат в аэропорту Кабула для помощи турецким военнослужащим.

Ранее сообщалось, что Турция планирует обеспечивать безопасность кабульского аэропорта после вывода американского контингента из Афганистана.

В апреле текущего года президент США Джо Байден сообщил, что Соединенные Штаты выполнили свою миссию в Афганистане и приступают к выводу войск из страны. Министерство иностранных дел Китая раскритиковало это решение.

В 2020 году США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 1 мая. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.

Американская операция в Афганистане была начата в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года.