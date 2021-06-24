СК возбудил дело после крушения вертолета в Ленинградской области

В СК России заявили о том, что военные следователи возбудили уголовное дело после крушения вертолета Ми-8 в Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации, дислоцированным в городе Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ «Нарушение правил полетов или подготовки к ним», — говорится в сообщении.

24 июня военный вертолет Ми-8 разбился в поле возле деревни Корпикюля в Гатчинском районе Ленинградской области. Погибли трое военнослужащих. Разбившийся вертолет состоял в транспортно-боевой эскадрилье Северо-Западного округа Росгвардии. В момент падения он был без вооружения. Находившийся на борту экипаж осуществлял учебно-тренировочный полет.

Ранее сообщалось, что отказ двигателя мог привести к крушению вертолета Ми-8 Росгвардии в Гатчинском районе под Петербургом.