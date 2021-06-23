Великобритания заявила, что Россия не вела предупредительную стрельбу в Черном море

Великобритания заявила, что Россия не производила предупредительные выстрелы по эсминцу управляемого ракетного оружия (УРО) ВМС Великобритании «Дефендер» в Черном море, сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны страны.

«Мы считаем, что русские проводили артиллерийские учения в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности», — сказано в заявлении ведомства.

Также в министерстве утверждают, что Россия не сбрасывала бомбы на пути эсминца.

Ранее 23 июня эсминец УРО «Дефендер» пересек государственную границу России и на 3 км вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также предупредительного бомбометания по курсу движения эсминца с российского Су-24м он покинул российские границы территориального моря.

После этого военного атташе Британии вызвали в Минобороны России.