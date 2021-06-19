США намерены вывести часть войск с Ближнего Востока
Вашингтон приступил к выводу американских вооруженных сил с территории Ближнего Востока. Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации американского президента.
Собеседники газеты уточнили, что Пентагон выводит восемь батарей ракетных комплексов Patriot из Ирака, Кувейта, Иордании, а также Саудовской Аравии.
При этом из Саудовской Аравии выводится противоракетная система THAAD, сокращаются эскадрильи реактивных истребителей.
Предполагается, что в Соединенные Штаты вернутся сотни военных, которые ранее обслуживали данные системы.
Один из собеседников отметил, что пересмотр военного присутствия в регионе обусловлен тем, что администрация президента США Джо Байдена хочет сосредоточить силы на вызовах от России и КНР.
По другим данным, вывод войск с Ближнего Востока свидетельствует о возвращении к более традиционному уровню защиты региона.
В качестве другого варианта называется необходимость технического обслуживания и ремонта из-за частого использования за годы пребывания на Ближнем Востоке.
Официальная причина вывода войск из региона в настоящий момент неизвестна.
Ранее сообщалось, что США планируют усилить флот на Тихом океане.