США намерены вывести часть войск с Ближнего Востока

Вашингтон приступил к выводу американских вооруженных сил с территории Ближнего Востока. Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации американского президента.

Собеседники газеты уточнили, что Пентагон выводит восемь батарей ракетных комплексов Patriot из Ирака, Кувейта, Иордании, а также Саудовской Аравии.

При этом из Саудовской Аравии выводится противоракетная система THAAD, сокращаются эскадрильи реактивных истребителей.

Предполагается, что в Соединенные Штаты вернутся сотни военных, которые ранее обслуживали данные системы.

Один из собеседников отметил, что пересмотр военного присутствия в регионе обусловлен тем, что администрация президента США Джо Байдена хочет сосредоточить силы на вызовах от России и КНР.

По другим данным, вывод войск с Ближнего Востока свидетельствует о возвращении к более традиционному уровню защиты региона.

В качестве другого варианта называется необходимость технического обслуживания и ремонта из-за частого использования за годы пребывания на Ближнем Востоке.

Официальная причина вывода войск из региона в настоящий момент неизвестна.

Ранее сообщалось, что США планируют усилить флот на Тихом океане.