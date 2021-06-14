Путин: Украина продолжает подтягивать военную технику в Донбасс

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Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру... Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру...
Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру...
kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, в ходе большого интервью для американского телеканала NBC, заявил, что Украина продолжает подтягивать военную технику и личный состав вооруженных сил в район конфликта в Донбассе.

«Украина постоянно подтаскивала, да, по-моему, и сейчас продолжает еще ‒ и личный состав, и военную технику в район конфликта на юго-востоке Украины, к Донбассу», — заявил Путин репортеру NBC Киру Симмонсу.

Ранее корреспондент, взявший интервью у Путина, рассказал об общении вне эфира.

Президент России Владимир Путин дал большое интервью телеканалу NBC. В ходе беседы с репортером Киром Симмонсом, президент рассказал о возможном обмене заключенными с США, отверг обвинения в адрес России в кибератаках, ответил на оскорбления со стороны американского коллеги Джо Байдена и пообещал, что с Алексеем Навальным в колонии будут обращаться «не хуже, чем с кем-либо другим».