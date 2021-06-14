Путин: Украина продолжает подтягивать военную технику в Донбасс

Президент России Владимир Путин, в ходе большого интервью для американского телеканала NBC, заявил, что Украина продолжает подтягивать военную технику и личный состав вооруженных сил в район конфликта в Донбассе.

«Украина постоянно подтаскивала, да, по-моему, и сейчас продолжает еще ‒ и личный состав, и военную технику в район конфликта на юго-востоке Украины, к Донбассу», — заявил Путин репортеру NBC Киру Симмонсу.

Ранее корреспондент, взявший интервью у Путина, рассказал об общении вне эфира.

Президент России Владимир Путин дал большое интервью телеканалу NBC. В ходе беседы с репортером Киром Симмонсом, президент рассказал о возможном обмене заключенными с США, отверг обвинения в адрес России в кибератаках, ответил на оскорбления со стороны американского коллеги Джо Байдена и пообещал, что с Алексеем Навальным в колонии будут обращаться «не хуже, чем с кем-либо другим».