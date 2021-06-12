Баку передал Еревану пленных армянских военных в обмен на карты минных полей

Азербайджан передал Армении 15 пленных военных в обмен на карты минных полей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление азербайджанского МИД.

«В соответствии с достигнутой договоренностью, 12 июня в обмен на карты 97 тысяч противопехотных и противотанковых мин, заложенных в Агдамском районе, армянской стороне были переданы 15 задержанных ранее армян», — говорится в сообщении.

Обмен был произведен на на азербайджано-грузинской границе, присутствовали представители Грузии. Возращение армянских военнослужащих также подтвердил и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Ранее Министерство обороны Армении сообщило, что азербайджанские военные открыли огонь по армянским позициям на границе двух государств.