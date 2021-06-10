Минобороны Армении обвиняет Азербайджан в стрельбе на границе

Министерство обороны Армении сообщает, что азербайджанские военные открыли огонь по армянским позициям на границе двух государств.

Инцидент произошел в приграничной части Гехаркуникской области Армении, где вооруженные силы Азербайджана пытались провести инженерные работы.

«Азербайджанская сторона открыла огонь по армянским позициям. Армянские пограничники ответили», — говорится в сообщении.

В результате перестрелки жертв с армянской стороны нет.

В ночь на 10 ноября прошлого года лидеры России, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в нагорном Карабахе и вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов в под контроль Баку. После этого Армения и Азербайджан неоднократно обвиняли друг друга в нарушении границ.

Так, 27 мая Минобороны Азербайджана заявило о попытке шестерых армянских военнослужащих перейти границу страны. В Министерстве обороны Армении подтвердили «пленение» шестерых армянских военных в Гегаркуникской области у азербайджанской границы. В дальнейшем в Ереване заявили, что задержанные армянские военные не пересекали границу Азербайджана.