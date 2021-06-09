Болгарский МиГ-29 пропал над Черным морем

Истребитель МиГ-29 болгарских военно-воздушных сил (ВВС) пропал над болгарской акватории Черного моря во время проведения учений «Шабла-21», сообщает «Болгарское национальное телевидение».

«Сегодня, 9 июня 2021 года, при выполнении учебно-тренировочного задания над акваторией Республики Болгария самолет МиГ-29 ВВС Болгарии потерял радиосвязь и в 00:45 пропал с радаров», — заявили в эфире.

На место происшествия выехал министр обороны страны Георгий Панайотов, который объявил о начале поисково-спасательной операции. В ней примут участие болгарский флот, объединенное командования специальных операций, пограничная полиция и ВВС.

Тактические учения «Шабла-21» приостановлены до завершения поисков пилота и истребителя.

Ранее с радаров пропала индонезийская подводная лодка. В результате поисков установлено, что все 53 члена экипажа погибли.