Минобороны: НАТО под прикрытием поставит на Украину современное оружие

Под прикрытием учений Sea Breeze НАТО поставит на Украину современное оружие. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, вооружение будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе.

Учения, уточнил Конашенков, по статусу являются морскими, однако «истинные границы военной активности выходят далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря».

Генерал заявил, что на Украине будет отрабатываться взаимодействие спецназа различной национальной принадлежности «при совместном выполнении задач, а также десантирование на парашютах и по-штурмовому с вертолетов, в том числе в ночное время».

«В дальнейшем, как и в прежние годы, все это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях», — заявил Конашенков.

Он добавил, что Россия будет внимательно следить за ходом учений и при необходимости реагировать на происходящее «в интересах обеспечения военной безопасности России».

Учения Sea Breeze — совместные международные морские учения США и Украины, проводимые в Черном море, направленные на повышение оперативной совместимости участвующих стран и укрепление морской безопасности в регионе.

Ранее, глава МИД Сергей Лавров предположил, что у НАТО есть злонамеренные планы в отношении Москвы, но он «хочет ошибаться». По его словам, альянс нарушает заключенные договоренности. Министр уточнил, что одно из обязательств НАТО — это прекращение приближения к границам России.