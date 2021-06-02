США расследуют утечку данных о своем ядерном оружии в Европе

Вооруженные силы США проверяют информацию о возможной утечке данных об американских ядерных боезарядах, размещенных в Европе, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга.

Речь идет об опубликованной в СМИ информации о том, что американские военные в Европе использовали карточки в обучающем приложении, чтобы запомнить местоположение боезарядов.

«Министерство ВВС США изучает, можно ли было обнародовать информацию, которой обменивались через карточки», – заявил представитель минобороны.

При этом он подчеркнул, что по соображениям безопасности не может обсуждать данный вопрос в подробностях, однако заверил, что все американское оружие находится в безопасности и под защитой.

Ранее сообщалось, что министерство обороны США запросило у Конгресса почти $28 млрд на модернизацию ядерных арсеналов.