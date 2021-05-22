Вашингтон и Сеул договорились о снятии ограничений на дальность южнокорейских ракет

Президент США Джо Байден и южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин договорились отменить прежнее соглашение об ограничении дальности южнокорейских баллистических ракет до 800 км. Об этом заявил президент Республики Корея на совместной пресс-конференции с главой вашингтонской администрации в Белом доме, передает ТАСС.

«С удовольствием я сообщаю новость о прекращении пересмотренных директив по ракетам», — отметил президент Мун Чжэ Ин. Южнокорейский лидер подчеркнул, что это решение «имеет как символическое, так и существенное значение» и демонстрирует прочность американо-южнокорейских отношений.

Он также поддержал новый подход администрации США к ситуации вокруг КНДР и указал на полную денуклеаризацию Корейского полуострова как неотложную задачу Вашингтона и Сеула.