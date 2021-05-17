Путин одобрил создание совместной с Таджикистаном системы ПВО

Президент России Владимир Путин в понедельник, 17 мая, одобрил создание объединенной системы противовоздушной обороны с Таджикистаном и поручил подписать соответствующее соглашение после переговоров с Душанбе. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

«Принять предложение правительства России... о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны России и Республики Таджикистан», — говорится в распоряжении.

Глава российского государства поручил Минобороны при участием Министерства иностранных дел провести переговоры с таджикистанской стороной и по достижении договоренности подписать указанное соглашение от имени России, а также вносить в одобренный правительством проект «изменения, не имеющие принципиального характера».

В конце апреля стало известно, что министры обороны России и Таджикистана Сергей Шойгу и Шерали Мирзо подпишут соглашение об объединении систем противовоздушной обороны двух стран.