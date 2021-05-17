Россия выведет из состава флота легендарные подлодки времен СССР

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Один из членов экипажа очищает от снега рубку атомного ракетного подводного крейсера стратегического... Один из членов экипажа очищает от снега рубку атомного ракетного подводного крейсера стратегического...
Один из членов экипажа очищает от снега рубку атомного ракетного подводного крейсера стратегического...
Павел Львов/РИА «Новости»

Легендарные советские атомные подлодки выведут из боевого состава Военно-морского флота России к 2030 году. Об этом заявил член коллегии Военно-промышленной комиссии и Морской коллегии при правительстве страны Владимир Поспелов, передает РИА «Новости».

«Девятый и десятый «Бореи» будут сданы до 2030 года, вот где-то в эти сроки и будет выведена из корабельного состава флота последняя АПЛ проекта 667БДРМ», — уточнил он.

По словам Поспелова, речь идет о советских подлодках проекта 667, которые с момента своего появления в 1960-х годах модернизировались несколько раз. При этом подлодки 667БДР и 667БДРМ до сих пор несут службу в составе Северного и Тихоокеанского флотов Российской Федерации.

При каждом этапе модернизации субмарины оснащались новым ракетным комплексом, также у подлодок увеличивалась максимальная дальность и вес ракет.

Ранее стало известно, что в России работают над новой системой для морских сражений.