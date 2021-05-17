Россия выведет из состава флота легендарные подлодки времен СССР

Легендарные советские атомные подлодки выведут из боевого состава Военно-морского флота России к 2030 году. Об этом заявил член коллегии Военно-промышленной комиссии и Морской коллегии при правительстве страны Владимир Поспелов, передает РИА «Новости».

«Девятый и десятый «Бореи» будут сданы до 2030 года, вот где-то в эти сроки и будет выведена из корабельного состава флота последняя АПЛ проекта 667БДРМ», — уточнил он.

По словам Поспелова, речь идет о советских подлодках проекта 667, которые с момента своего появления в 1960-х годах модернизировались несколько раз. При этом подлодки 667БДР и 667БДРМ до сих пор несут службу в составе Северного и Тихоокеанского флотов Российской Федерации.

При каждом этапе модернизации субмарины оснащались новым ракетным комплексом, также у подлодок увеличивалась максимальная дальность и вес ракет.

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