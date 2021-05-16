Израиль заявил о перехвате более 1000 ракет, запущенных из сектора Газа

С момента обострения конфликта из сектора Газа выпустили 2,9 тыс. ракет по израильской территории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии Израиля.

Отмечается, что 1150 ракет были перехвачены, а 450 упали в самой Газе.

Также в израильские военные заявили, что с 19.00 субботы, 15 мая, были запущены 120 ракет со стороны Палестины.

В ответ за последние 24 часа истребители и беспилотники Израиля нанесли удары «по 90 террористическим объектам ХАМАС и «Исламского джихада» (организация запрещена в России) по всему сектору Газа».

Ранее сообщалось, что армия Израиля нанесла ракетные удары по домам и офисам членов ХАМАС, в том числе атаковала дом лидера политического бюро палестинской организации в секторе Газа Яхьи Синвара.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 170 человек, 1200 пострадали. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оцени в более чем 500 человек.