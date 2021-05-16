Британский военный корабль вошел в Черное море

Британский военный корабль «Трент» вошел в акваторию Черного моря. Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ, сообщает РИА «Новости».

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями патрульного корабля «Трент» ВМС Великобритании, зашедшего в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что корабль береговой охраны США Hamilton прибыл в Одесский морской порт после прошедших в Черном море военных учений. Отмечается, что в 8.30 по Москве в понедельник, 10 мая, американский корабль пришвартовался на 15-м причале порта Одессы, и спустя какое-то время покинул акваторию моря.

9 мая стало известно, что украинские пограничники и служба береговой охраны Соединенных Штатов проводят совместные учения в Черном море. До этого Шестой флот военно-морских сил США сообщил, что Hamilton вошел в Черное море «для поддержки союзников и партнеров по НАТО».