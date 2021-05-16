МИД Китая раскритиковал вывод войск США из Афганистана

Глава МИД Китая Ван И подверг критике вывод войск США из Афганистана, назвав уход американских военных из ближневосточного государства «поспешным». Такое заявление он сделал во время телефонного разговора с министром иностранных дел Пакистана Шахом Мехмудом Куреши, передает РИА «Новости».

Как отметил глава внешнеполитического ведомства КНР, «поспешный» вывод американских сил из Афганистана «уже стал серьезным ударом для процесса перемирия» в исламской республике, а «также отрицательно сказался на региональной стабильности». По его словам, в такой ситуации Пекин ожидает, что должную роль сыграет ООН, а у Шанхайской организации сотрудничества имеется необходимость более внимательно следить за данным вопросом. Китайский министр указал, что соседним с Афганистаном странам следует «усилить взаимодействие, выступить единым фронтом и предпринять скоординированные действия».

Ван И также подчеркнул, что Пакистан традиционно имеет важное влияние в афганском вопросе, и КНР высоко оценивает его усилия по достижению мира в Афганистане.

«Китай и Пакистан должны продолжать укреплять стратегическую координацию, оказывать более активное влияние на мирный процесс в Афганистане и совместно поддерживать региональный мир и стабильность», — добавил он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты выполнили свою миссию в Афганистане и с 1 мая начнут выводить войска из страны.

В 2020 году США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 1 мая. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.

Американская операция в Афганистане была начата в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года.