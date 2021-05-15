Армия Израиля уничтожила офис главы службы безопасности ХАМАС

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Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года
Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года
Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Израильская армия сообщила об уничтожении офиса главы безопасности радикального движения ХАМАС в секторе Газа, сообщается на странице Вооруженных сил Израиля в социальной сети Twitter.

«Тауфик Абу Наим – глава сил безопасности ХАМАС. Мы только что поразили его офис, который он использовал для управления военной инфраструктурой», – указано в сообщении.

Ранее председатель политбюро ХАМАС Халед Машааль заявил, что палестинское движение готово к перемирию с Израилем. По его словам, израильское руководство никак не отреагировало на это предложение.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва глубоко озабочена опасным развитием ситуации в секторе Газа и Восточном Иерусалиме. Москва призвала прекратить удары по израильской и палестинской территориям.