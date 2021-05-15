Армия Израиля уничтожила офис главы службы безопасности ХАМАС

Израильская армия сообщила об уничтожении офиса главы безопасности радикального движения ХАМАС в секторе Газа, сообщается на странице Вооруженных сил Израиля в социальной сети Twitter.

«Тауфик Абу Наим – глава сил безопасности ХАМАС. Мы только что поразили его офис, который он использовал для управления военной инфраструктурой», – указано в сообщении.

Ранее председатель политбюро ХАМАС Халед Машааль заявил, что палестинское движение готово к перемирию с Израилем. По его словам, израильское руководство никак не отреагировало на это предложение.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва глубоко озабочена опасным развитием ситуации в секторе Газа и Восточном Иерусалиме. Москва призвала прекратить удары по израильской и палестинской территориям.