Из Сирии выпущено три ракеты в сторону Израиля

По Израилю были выпущены три ракеты территории Сирии. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на странице пресс-службы Армии обороны Израиля в Twitter.

Один из снарядов упал на территории арабской республики. Также уточняется, что все три ракеты упали «на открытой местности».

Ранее США пообещали продолжать помогать Израилю в сфере безопасности.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По последним данным Минздрава прибрежного анклава, жертвами израильских ударов по сектору стали 126 палестинцев, не менее 950 человек получили ранения. Как сообщили в пятницу СМИ еврейского государства, в результате ударов палестинских радикалов погибли не менее девяти израильтян.