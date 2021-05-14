Нетаньяху: операция в Газе будет длиться «сколько потребуется»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в связи с начавшейся операцией армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа заявил, что эта операция продлится «столько, сколько нужно», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию Нетаньяху.

«Я сказал, что ХАМАС заплатит нам очень высокую цену. Мы ее взимаем и будем продолжать это делать с большой интенсивностью. Последнее слово не было сказано, и эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется», — заявил Нетаньяху.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.

По данным минздрава Газы, в результате израильских ударов погибли 109 палестинцев. В Израиле заявили о гибели пяти человек, в том числе одного военного.

Ранее армия Израиля начала наземную операцию в секторе Газа